Главное за выходные: дело по факту сноса памятника Жукову в Харькове, умер глава Центрального района Челнов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 18 апреля:
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника маршалу Жукову. Дело возбудили по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данным ведомства, 17 апреля в Харькове участники националистических вооруженных формирований Украины при помощи спецтехники снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову. СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших это преступление.
- Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Казани. Его результат составил 14,516 балла. Вторым стал Владислав Новокшонов (13,899). Тройку лучших замкнул Данил Лобач (13,883).
- Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в российской столице завершилась со счетом 1:1. В составе казанцев голом отметился Владислав Игнатьев (30-я минута). У хозяев поля мяч забил Александр Соболев (69).
- На 62-м году ушел из жизни глава администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов Искандар Галимов. Как сообщают в СМИ, Галимов скончался во время Авачинского лыжного марафона на Камчатке. По данным пресс-службы правительства региона, он прибыл на соревнования с медицинским допуском. Перед стартом Галимов не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы. Медикам не удалось спасти его жизнь.
- Казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Встреча в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 3:0 (28:26, 25:22, 25:18). «Зенит» с 25 победами в 26 матчах выиграл регулярный чемпионат и напрямую вышел в «Финал шести», «Югра-Самотлор» с 11 победами вышла в плей-офф с восьмого места.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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