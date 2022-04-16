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«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

21:10, 16.04.2022
«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в российской столице завершилась со счетом 1:1.

В составе казанцев голом отметился Владислав Игнатьев (30-я минута). У хозяев поля мяч забил Александр Соболев (69).

В прошлую субботу казанский «Рубин» уступил «Краснодару» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 0:1.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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