«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в российской столице завершилась со счетом 1:1.
В составе казанцев голом отметился Владислав Игнатьев (30-я минута). У хозяев поля мяч забил Александр Соболев (69).
В прошлую субботу казанский «Рубин» уступил «Краснодару» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 0:1.
Татьяна ЛеухинаСпортФутбол Татарстан
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