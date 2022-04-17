Скончался глава администрации Центрального района исполкома Челнов

Фото: Администрация Центрального района Челнов

На 62-м году ушел из жизни глава администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов Искандар Галимов. Об этом сообщили в мэрии города.

— В нашей памяти он навсегда останется как настоящий профессионал с богатым жизненным опытом. Он был не только талантливым управленцем, но и порядочным, отзывчивым и доброжелательным человеком, — говорится в словах соболезнования от имени мэр Набережных Челнов Наиля Магдеева и других чиновников автограда.

Как сообщают в СМИ, Галимов скончался сегодня во время Авачинского лыжного марафона на Камчатке. По данным пресс-службы правительства региона, он прибыл на соревнования с медицинским допуском. Перед стартом Галимов не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы. Медикам не удалось спасти его жизнь.

Фото: kamgov.ru

Галимов возглавил администрацию Центрального района исполкома Челнов в марте 2012 года. Имеет различные награды, в том числе нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2002), почетную грамоту мэра города (2004, 2010), благодарственное письмо Кабинета министров Татарстана (2015) и другие.

Диана Жиленкова