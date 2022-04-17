Скончался глава администрации Центрального района исполкома Челнов
На 62-м году ушел из жизни глава администрации Центрального района исполкома Набережных Челнов Искандар Галимов. Об этом сообщили в мэрии города.
— В нашей памяти он навсегда останется как настоящий профессионал с богатым жизненным опытом. Он был не только талантливым управленцем, но и порядочным, отзывчивым и доброжелательным человеком, — говорится в словах соболезнования от имени мэр Набережных Челнов Наиля Магдеева и других чиновников автограда.
Как сообщают в СМИ, Галимов скончался сегодня во время Авачинского лыжного марафона на Камчатке. По данным пресс-службы правительства региона, он прибыл на соревнования с медицинским допуском. Перед стартом Галимов не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы. Медикам не удалось спасти его жизнь.
Галимов возглавил администрацию Центрального района исполкома Челнов в марте 2012 года. Имеет различные награды, в том числе нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2002), почетную грамоту мэра города (2004, 2010), благодарственное письмо Кабинета министров Татарстана (2015) и другие.
комментарии
Я вот с удовольствием бы побывал в Комсомольске-на-Амуре, где служил при Советском Союзе в легендарном авиаполку на Дземгах... Но, увы!
А чиновнику нет проблем! Стал на лыжи и на Камчатку!