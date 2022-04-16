«Зенит-Казань» обыграл «Югру-Самотлор» в матче регулярного ЧР по волейболу

Казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. Встреча в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 3:0 (28:26, 25:22, 25:18).

«Зенит» с 25 победами в 26 матчах выиграл регулярный чемпионат и напрямую вышел в «Финал шести», «Югра-Самотлор» с 11 победами вышла в плей-офф с восьмого места.

В начале апреля «Зенит» обыграл «Факел» из Нового Уренгоя в трех партиях в матче 24-го тура Париматч — Суперлиги по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 25:20).



Татьяна Леухина