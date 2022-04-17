Гимнаст Нагорный выиграл чемпионат России в опорном прыжке в Казани

Олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Казани.

Его результат составил 14,516 балла. Вторым стал Владислав Новокшонов (13,899). Тройку лучших замкнул Данил Лобач (13,883).

В этом году на Олимпийских играх в Токио Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль. Он получил за свое выступление 14,533 балла.

О том, как проходит чемпионат России по спортивной гимнастике в Казани — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина