Новости происшествий

09:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Во время лыжного марафона на Камчатке скончался спортсмен из Татарстана

09:18, 17.04.2022 2
Во время лыжного марафона на Камчатке скончался спортсмен из Татарстана
Фото: kamgov.ru

На Камчатке во время прохождения трассы Авачинского марафона скончался 61-летний спортсмен из Татарстана. Он прибыл в регион с медицинским допуском к участию в соревнованиях, сообщает пресс-служба правительства края.

По словам организаторов марафона, справку мужчина получил в одной из поликлиник Набережных Челнов. Перед началом мероприятия татарстанец не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы.

Фото: Максим Платонов

— Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи на тот момент уже были бессильны чем-то помочь и констатировали смерть, — говорится в заявлении.

Причины смерти спортсмена предстоит выяснить экспертам. Уточняется, что в соревнованиях участвуют как профессионалы, так и любители лыжного спорта и биатлона.

В феврале в Набережных Челнах в подземном переходе 72-летний мужчина скончался на глазах у жены. Они направлялись в поликлинику. По пути челнинцу стало плохо.

Диана Жиленкова
ПроисшествияОбществоВластьСпорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Кошмар. Соболезнования близким, его ж еще транспортировать сейчас надо.
    Ответить
  • Анонимно 17 апр
    у минздрава на все допуски и справки твердый прейскурант,хочешь больным запишут,хочешь здоровым.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также