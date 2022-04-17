Во время лыжного марафона на Камчатке скончался спортсмен из Татарстана

На Камчатке во время прохождения трассы Авачинского марафона скончался 61-летний спортсмен из Татарстана. Он прибыл в регион с медицинским допуском к участию в соревнованиях, сообщает пресс-служба правительства края.



По словам организаторов марафона, справку мужчина получил в одной из поликлиник Набережных Челнов. Перед началом мероприятия татарстанец не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы.



Фото: Максим Платонов

— Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи на тот момент уже были бессильны чем-то помочь и констатировали смерть, — говорится в заявлении.



Причины смерти спортсмена предстоит выяснить экспертам. Уточняется, что в соревнованиях участвуют как профессионалы, так и любители лыжного спорта и биатлона.



В феврале в Набережных Челнах в подземном переходе 72-летний мужчина скончался на глазах у жены. Они направлялись в поликлинику. По пути челнинцу стало плохо.

Диана Жиленкова