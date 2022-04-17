Следственный комитет России возбудил дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника маршалу Жукову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Фото: sledcom.ru

По данным ведомства, 17 апреля в Харькове участники националистических вооруженных формирований Украины при помощи спецтехники снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову. СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших это преступление.

В начале апреля глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных. Также он поручал расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих.



Татьяна Леухина