EASA приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний

Фото: Максим Платонов

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список попали «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.

Речь идет о приостановке действия сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры в том случае, если владелец документа находится на российской территории или другим образом попадает под санкции, передает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Тем самым авиакомпании РФ могут сохранить парк иностранных самолетов и эксплуатировать их на внутренних линиях.



Диана Жиленкова