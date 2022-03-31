Путин заявил о необходимости скорректировать стратегию развития авиаотрасли

Стратегию развития авиаотрасли в России необходимо скорректировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в авиаотрасли в ближайшее время не будет, и заявил о необходимости поддержать авиакомпании и доступность перевозок, пишет «РИА Новости».

Западные партнеры обманули Россию, прекратив лизинг самолетов. Путин добавил, что доля отечественных самолетов за 10 лет должна кардинально вырасти.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе лоукостер «Победа» сообщил о сокращении парка самолетов с 41 до 25. Это связано с поставками запчастей, которые оказались нарушены. Накопленного запаса комплектующих должно хватить на остающиеся 25 самолетов до момента восстановления логистики. Остальные самолеты не будут летать до конца года.



В ходе рабочего визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что из-за санкций российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Кроме того, предполагается выдача им отечественных сертификатов летной годности.

Татьяна Леухина