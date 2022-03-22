В Минтрансе России заявили, что страна из-за санкций лишилась 78 самолетов

Фото: Максим Платонов (архив)

В результате санкций российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов. Такие данные привел министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, воздушные суда были арестованы за рубежом и уже не вернутся в Россию. Кроме того, авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 авиалайнеров, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список вошли «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.

Напомним, небо для российских самолетов закрыли США, Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и другие страны. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для 27 государств. Кроме того, ограничены полеты авиакомпаний 36 стран.

Также президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Кроме того, предполагается выдача им отечественных сертификатов летной годности.



Диана Жиленкова