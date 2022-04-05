Главное о коронавирусе на 5 апреля: доминирование «стелс-омикрона», рост заболеваемости в трех регионах России
В Татарстане завершили курс вакцинации почти 2 миллиона человек
За последние сутки в Татарстане выявлено 260 случаев заражения коронавирусом. Всего на 5 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 138 575. Выздоровели за весь период 130 957 человек, в том числе 760 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 890 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 120 человек.
- В Татарстане за сутки повторную вакцинацию против COVID-19 прошли 285 349 человек. Всего в республике прививку против коронавируса сделали 2 502 669 граждан. Из них 1 926 025 человек завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.
- В республике в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и уменьшением количества пациентов коечный фонд для больных коронавирусом сократился почти в четыре раза с начала февраля — с 4,5 тысячи до 1,1 тысячи коек. В Минздраве Татарстана также рассказали, что ежедневно ведется мониторинг наличия и потребности в средствах диагностики COVID-19 и средствах индивидуальной защиты.
Самый высокий уровень коллективного иммунитета — в Северо-Западном федеральном округе
За последние сутки в России выявили 13 947 новых случаев коронавируса, выздоровели 37 459 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 926 104 человек, а выздоровевших — до 17 035 336. За сутки болезнь унесла жизни 316 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 370 311 человек.
- С 9 апреля Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. Регулярные и чартерные полеты из страны, приостановленные из-за пандемии коронавируса, начнут оставлять в Аргентину, Афганистан, Алжир, Индию, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербию, Сирию, Таиланд, Эфиопию, ЮАР и другие дружественные государства.
- Также с 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу. Разрешается также и въезд из КНР в страну иностранных граждан.
- В Роспотребнадзоре заявили о росте доли штамма «стелс-омикрона» в России до 80%. Он стал преобладающим в стране. Второе место занимает подлиния ВА.1 — на нее приходится примерно 12%. Также распространен геновариант «Дельта». Он представлен в стране единичными образцами, а его доля составляет менее 0,3—0,5%.
- В России рост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в трех из 85 регионов. 12,4% случаев заражений COVID-19 приходится на Москву (5,1%), Санкт-Петербург (5%) и Московскую область (2,3%), сообщили в Роспотребнадзоре.
- В Коми отменена часть дополнительных антиковидных мер. Речь идет о некоторых пунктах из перечня противоэпидемических мероприятий, необходимых для организации работы компаний и ИП в условиях распространения COVID-19, а также для организации работы бань и саун, торговли, прачечных, организаций химической чистки изделий, ателье и ремонтных мастерских.
- Назальная вакцина от COVID-19 станет доступной после маркировки. На каждый флакон будет нанесен специальный код, сообщили в Центре развития перспективных технологий. Это позволит отслеживать доступность препарата в каждом регионе страны.
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода. Он считает этот интервал оптимальным.
- В Минздраве России оценили федеральные округа по уровню коллективного иммунитета к COVID-19. Самый высокий уровень оказался к концу марта этого года в Северо-Западном федеральном округе — почти 70%, около 60% — в Дальневосточном федеральном округе, чуть больше 50% — в Приморском, Северном и Уральском федеральном кругах.
- Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила о снижении концентрации железа у перенесших COVID-19. В группу риска по железодефицитной анемии входят женщины детородного возраста, беременные, пациенты с кровотечениями в анамнезе, с паразитарными заболеваниями, пациенты с двумя или более хроническими заболеваниями, патогенетически связанными между собой и возникающими одновременно, лица с нарушениями питания, с низкими социальными условиями проживания.
Таиланд получил от Франции более 3,26 млн доз вакцин Pfizer
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 493 680 960 человек, 6 170 117 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 495 644). На второй строчке — Индия (43 029 839), на третьей — Бразилия (30 015 357), на четвертой — Франция (26 218 724), на пятой — Великобритания (21 522 955).
Больше всего смертей зафиксировано в США (997 127). За ними следуют Бразилия (660 570), Индия (521 416), Россия (362 581, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 235).
- Албания заявила об отмене виз для россиян на летний сезон. С 1 мая российские туристы могут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть ее до 30 сентября включительно. Въезжающие граждане России должны предъявить сертификат о прививке против коронавируса (вакцина «Спутник V» признана и применяется в Албании), отрицательный тест на COVID-19 или документ, подтверждающий перенесенное заболевание в последние полгода.
- Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз гражданам России. Прием начнется в ограниченном режиме в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Россияне смогут подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание и для посещения родственников, друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения и для официальных визитов.
- На Кубе отменили требование обязательного предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации при въезде в страну. Правила вступают в силу 6 апреля. Представители местного Минздрава могут выборочно проводить тестирование прибывающих в республику. Требования дезинфекции рук и ношения масок сохраняются.
- Власти Греции планируют смягчить антиковидные ограничения к летнему сезону. Сейчас в страну пускают с прививочным сертификатом не старше девяти месяцев. А для посещения развлекательных заведений и общепита нужна справка, полученная не ранее семи месяцев до предъявления. Также власти собираются отменить требования о COVID-сертификатах для посещения закрытых помещений — ресторанов, музеев, торговых центров.
- Правительство Уругвая в ближайшие дни подпишет указ об отмене чрезвычайного положения в области здравоохранения, введенного из-за пандемии. Решение принято с учетом последних данных по заболеваемости COVID-19 в стране.
- Американские ученые выяснили, что хроническая боль, сопровождающая постковидный синдром, возникает из-за сбоев в работе нейронов спинного мозга, отвечающих за распознавание болевых ощущений. Опыты медики проводили на хомяках. Они показали, что проникновение SARS-CoV-2 в организм животных привело к развитию долговременных нарушений в работе клеток так называемых ганглиев задних корешков спинного мозга, одной из структур, связанных с передачей сигналов о боли в головной мозг. Эти сбои, в свою очередь, связаны с тем, что нейроны грызунов начали вырабатывать большие количества белка ILF3, сигнальной молекулы, свойства которой пока почти не изучены.
- Власти Приднестровья отменили большинство ограничительных мер на фоне улучшения эпидемической ситуации. Так, больше не действует обязательный входной фильтр — термометрия и ограничение количества граждан, одномоментно находящихся в помещении, и прореженная рассадка посетителей в зрительных залах. Кроме того, снят запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, а в ресторанах снова разрешено собираться большими компаниями.
- Лаос намерен снять ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, введенные в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Всем прибывающим в страну необходимо будет иметь сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, взятого не раньше чем за 72 часа до посадки в самолет. По прибытии туристам предложат установить приложение для отслеживания возможных контактов с больными COVID-19 во время пребывания в стране.
- Власти Таиланда получили в понедельник от правительства Франции более 3,26 млн доз вакцин производства компании Pfizer. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча поблагодарил французское правительство за предоставление вакцины на безвозмездной основе. Он и посол Франции в Таиланде договорились укреплять сотрудничество между двумя странами на основе дорожной карты таиландско-французских отношений.
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