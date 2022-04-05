Главное о коронавирусе на 5 апреля: доминирование «стелс-омикрона», рост заболеваемости в трех регионах России

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили курс вакцинации почти 2 миллиона человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 260 случаев заражения коронавирусом. Всего на 5 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 138 575. Выздоровели за весь период 130 957 человек, в том числе 760 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 890 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 120 человек.

В Татарстане за сутки повторную вакцинацию против COVID-19 прошли 285 349 человек. Всего в республике прививку против коронавируса сделали 2 502 669 граждан. Из них 1 926 025 человек завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.

Фото: Максим Платонов

В республике в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и уменьшением количества пациентов коечный фонд для больных коронавирусом сократился почти в четыре раза с начала февраля — с 4,5 тысячи до 1,1 тысячи коек. В Минздраве Татарстана также рассказали, что ежедневно ведется мониторинг наличия и потребности в средствах диагностики COVID-19 и средствах индивидуальной защиты.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета — в Северо-Западном федеральном округе

За последние сутки в России выявили 13 947 новых случаев коронавируса, выздоровели 37 459 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 926 104 человек, а выздоровевших — до 17 035 336. За сутки болезнь унесла жизни 316 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 370 311 человек.

С 9 апреля Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. Регулярные и чартерные полеты из страны, приостановленные из-за пандемии коронавируса, начнут оставлять в Аргентину, Афганистан, Алжир, Индию, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербию, Сирию, Таиланд, Эфиопию, ЮАР и другие дружественные государства.

Также с 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу. Разрешается также и въезд из КНР в страну иностранных граждан.

В Роспотребнадзоре заявили о росте доли штамма «стелс-омикрона» в России до 80%. Он стал преобладающим в стране. Второе место занимает подлиния ВА.1 — на нее приходится примерно 12%. Также распространен геновариант «Дельта». Он представлен в стране единичными образцами, а его доля составляет менее 0,3—0,5%.

В России рост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в трех из 85 регионов. 12,4% случаев заражений COVID-19 приходится на Москву (5,1%), Санкт-Петербург (5%) и Московскую область (2,3%), сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Максим Платонов

В Коми отменена часть дополнительных антиковидных мер. Речь идет о некоторых пунктах из перечня противоэпидемических мероприятий, необходимых для организации работы компаний и ИП в условиях распространения COVID-19, а также для организации работы бань и саун, торговли, прачечных, организаций химической чистки изделий, ателье и ремонтных мастерских.

Назальная вакцина от COVID-19 станет доступной после маркировки. На каждый флакон будет нанесен специальный код, сообщили в Центре развития перспективных технологий. Это позволит отслеживать доступность препарата в каждом регионе страны.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода. Он считает этот интервал оптимальным.

В Минздраве России оценили федеральные округа по уровню коллективного иммунитета к COVID-19. Самый высокий уровень оказался к концу марта этого года в Северо-Западном федеральном округе — почти 70%, около 60% — в Дальневосточном федеральном округе, чуть больше 50% — в Приморском, Северном и Уральском федеральном кругах.

Фото: realnoevremya.ru

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила о снижении концентрации железа у перенесших COVID-19. В группу риска по железодефицитной анемии входят женщины детородного возраста, беременные, пациенты с кровотечениями в анамнезе, с паразитарными заболеваниями, пациенты с двумя или более хроническими заболеваниями, патогенетически связанными между собой и возникающими одновременно, лица с нарушениями питания, с низкими социальными условиями проживания.

Таиланд получил от Франции более 3,26 млн доз вакцин Pfizer



В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 493 680 960 человек, 6 170 117 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 495 644). На второй строчке — Индия (43 029 839), на третьей — Бразилия (30 015 357), на четвертой — Франция (26 218 724), на пятой — Великобритания (21 522 955).



Больше всего смертей зафиксировано в США (997 127). За ними следуют Бразилия (660 570), Индия (521 416), Россия (362 581, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 235).

Албания заявила об отмене виз для россиян на летний сезон. С 1 мая российские туристы могут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть ее до 30 сентября включительно. Въезжающие граждане России должны предъявить сертификат о прививке против коронавируса (вакцина «Спутник V» признана и применяется в Албании), отрицательный тест на COVID-19 или документ, подтверждающий перенесенное заболевание в последние полгода.

Фото: Максим Платонов

Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз гражданам России. Прием начнется в ограниченном режиме в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Россияне смогут подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание и для посещения родственников, друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения и для официальных визитов.

На Кубе отменили требование обязательного предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации при въезде в страну. Правила вступают в силу 6 апреля. Представители местного Минздрава могут выборочно проводить тестирование прибывающих в республику. Требования дезинфекции рук и ношения масок сохраняются.

Власти Греции планируют смягчить антиковидные ограничения к летнему сезону. Сейчас в страну пускают с прививочным сертификатом не старше девяти месяцев. А для посещения развлекательных заведений и общепита нужна справка, полученная не ранее семи месяцев до предъявления. Также власти собираются отменить требования о COVID-сертификатах для посещения закрытых помещений — ресторанов, музеев, торговых центров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство Уругвая в ближайшие дни подпишет указ об отмене чрезвычайного положения в области здравоохранения, введенного из-за пандемии. Решение принято с учетом последних данных по заболеваемости COVID-19 в стране.

Американские ученые выяснили, что хроническая боль, сопровождающая постковидный синдром, возникает из-за сбоев в работе нейронов спинного мозга, отвечающих за распознавание болевых ощущений. Опыты медики проводили на хомяках. Они показали, что проникновение SARS-CoV-2 в организм животных привело к развитию долговременных нарушений в работе клеток так называемых ганглиев задних корешков спинного мозга, одной из структур, связанных с передачей сигналов о боли в головной мозг. Эти сбои, в свою очередь, связаны с тем, что нейроны грызунов начали вырабатывать большие количества белка ILF3, сигнальной молекулы, свойства которой пока почти не изучены.

Власти Приднестровья отменили большинство ограничительных мер на фоне улучшения эпидемической ситуации. Так, больше не действует обязательный входной фильтр — термометрия и ограничение количества граждан, одномоментно находящихся в помещении, и прореженная рассадка посетителей в зрительных залах. Кроме того, снят запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, а в ресторанах снова разрешено собираться большими компаниями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лаос намерен снять ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, введенные в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Всем прибывающим в страну необходимо будет иметь сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, взятого не раньше чем за 72 часа до посадки в самолет. По прибытии туристам предложат установить приложение для отслеживания возможных контактов с больными COVID-19 во время пребывания в стране.

Власти Таиланда получили в понедельник от правительства Франции более 3,26 млн доз вакцин производства компании Pfizer. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча поблагодарил французское правительство за предоставление вакцины на безвозмездной основе. Он и посол Франции в Таиланде договорились укреплять сотрудничество между двумя странами на основе дорожной карты таиландско-французских отношений.

Дарья Акимова