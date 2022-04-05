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Власти Кубы отменили требование для въезжающих предъявлять результат ПЦР-теста и сертификат о вакцинации

04:35, 05.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Кубы отменили требование для въезжающих предъявлять результат ПЦР-теста и сертификат о вакцинации
Фото: pxhere.com

Власти Кубы отменили требование обязательного предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации при въезде в страну. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Правила вступают в силу 6 апреля. Представители Минздрава могут выборочно проводить тестирование прибывающих в республику. Требования дезинфекции рук и ношения масок сохраняются, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце февраля власти Израиля сообщили, что с 1 марта будут пускать непривитых туристов, но с двумя ПЦР-тестами. Их нужно сдать перед вылетом и по прибытии.

В конце января Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих в составе туристических групп. Их освободили от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, а также справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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