В Татарстане ревакцинацию против COVID-19 прошли более 285 тысяч человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане на сегодняшний день прошли 285 349 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Всего в Татарстане по состоянию на 4 апреля прививку против коронавируса сделали 2 502 669 граждан. Из них 1 926 025 человек завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 263 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 138 315 жителей республики.

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Татьяна Демина