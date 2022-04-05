Албания заявила об отмене виз для россиян на летний сезон

В 2022 году россияне смогут посещать Албанию с 1 мая по 30 сентября. Об этом заявило посольство страны в РФ.

Российские туристы смогут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть ее до 30 сентября включительно. Если же путешественник планирует пробыть в стране более 90 дней, необходимо будет получить визу типа D, пишет ТАСС.

Фото: pxhere.com

Въезжающие в республику граждане РФ должны предъявить сертификат вакцинации от коронавируса (вакцина «Спутник V» признана и применяется в Албании), или отрицательный тест на коронавирус (ПЦР-тесты действуют 72 часа, экспресс-тесты на антиген — 48 часов), или медицинский документ, подтверждающий перенесенный в последние 6 месяцев коронавирус. Документы должны быть на английском языке.

В понедельник Норвегия объявила о возобновлении выдачи нетуристических виз гражданам России. Прием граждан возобновляется в ограниченном режиме в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В посольстве надеются, что туристические визы начнут выдавать с мая текущего года.



Татьяна Леухина