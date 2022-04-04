Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз жителям России

С 4 апреля Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз гражданам России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство страны в Москве.

Отмечается, что прием граждан возобновляется в ограниченном режиме в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Россияне смогут подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание и для посещения родственников, друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения и для официальных визитов.

Что касается туристических виз, в норвежском посольстве рассчитывают на возможность подачи заявлений на оформление виз с целью туризма с мая этого года.

Фото: realnoevremya.ru

С 1 апреля Франция сняла ограничения на получение туристических виз для россиян, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Во французском посольстве в Москве отметили, что получение визы не гарантирует возможности немедленного въезда в страну. Речь идет о территориях, где все еще действуют ограничительные меры на границе.



Дарья Акимова