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С 9 апреля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем

15:51, 04.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С 9 апреля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем
Фото: pixabay.com

С 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу и на въезд из КНР в страну иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Решение снять ограничения было принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: pixabay.com

Сегодня также стало известно, что Россия с 9 апреля возобновляет авиасообщение с 52 странами. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, это было сделано из-за спада уровня заболеваемости COVID-19. Полный список можно увидеть здесь.

Дарья Акимова
Общество

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