С 9 апреля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем

С 9 апреля Россия снимает ограничения на выезд россиян в Китай через сухопутную границу и на въезд из КНР в страну иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Решение снять ограничения было принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: pixabay.com

Сегодня также стало известно, что Россия с 9 апреля возобновляет авиасообщение с 52 странами. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, это было сделано из-за спада уровня заболеваемости COVID-19. Полный список можно увидеть здесь.



Дарья Акимова