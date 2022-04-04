Главное за выходные: в Казань прибыли еще почти 500 беженцев из ДНР и ЛНР, новые санкции ФРГ против России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 4 апреля:
- Министерство обороны РФ назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц попросил обеспечить доступ международным организациям в город Бучу под Киевом. Россия потребовала созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 4 апреля из-за ситуации в Буче.
- В Казань прибыли еще почти 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Это уже второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, прибывший в Казань. На нем в столицу Татарстана приехали 486 человек, в том числе 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями. Всех расселят, пятерых человек сразу повезут в больницу.
- Казанский УНИКС обыграл пермскую «Парму» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 78:48. Теперь казанцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 15 побед, 4 поражения. «Парма» идет шестой — 9 побед, 7 поражений.
- Еще один, пятый по счету пакет санкций ФРГ против России может включать в себя и персональные меры, и ограничения против финансового рынка РФ. Новые ограничительные меры введут уже на следующей неделе. Санкции должны затронуть технологическую продукцию.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что система платы за газ в рублях в дальнейшем распространится и на другие российские товары для экспорта. Он отметил, что покупатели будут платить в единицах, которые указаны в договорах, то есть в евро, но конечная оплата будет поступать продавцу, «Газпрому», именно в рублях путем приобретения за эти евро российских рублей.
- Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макналли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Майами. Кудерметова и Мертенс одержали победу со счетом 6:4, 3:6, 10:2. В финале они сыграют против россиянки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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