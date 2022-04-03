Минобороны России опровергло сообщения об убийстве мирных жителей в Буче

Фото: скриншот видео Минобороны России

Все опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области Украины — очередная провокация. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта. Когда город находился под контролем ВС РФ, южные окраины круглосуточно обстреливались украинскими войсками.

В Министерстве обороны России назвали фотографии и видеокадры из Бучи — постановкой киевского режима для западных СМИ, пишет ТАСС.

Сегодня днем военное ведомство сообщило, что ВС Росси проводят разминирование территорий населенных пунктов Сумской области Украины от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и минометов со стороны ВСУ и националистических батальонов.



Татьяна Леухина