Россия потребовала созыва заседания СБ ООН из-за ситуации в Буче

Россия потребовала созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных наций 4 апреля из-за ситуации в Буче. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Россия запросила проведение заседание во второй половине дня понедельника, 4 апреля. Полянский заявил, что Москва будет «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду», пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом. Сегодня Министерство обороны РФ назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области Украины.

В ведомстве заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. А окраины города, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.



Ранее Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, которая призывает к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За — голосовали РФ и Китай. Остальные члены СБ ООН воздержались.



Татьяна Леухина