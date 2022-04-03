Песков: система оплаты за газ в рублях может распространиться на другие товары

Система оплаты за газ в рублях в дальнейшем распространится и на другие российские товары для экспорта. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он отметил, что покупатели будут платить в единицах, которые указаны в договорах, то есть в евро, но конечная оплата будет поступать продавцу — «Газпрому» именно в рублях путем приобретения за эти евро российских рублей.

По словам Пескова, это — «прототип» системы расчетов в рублях, и она «будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что оплата российского газа в рублях — мера, предпринятая для того, чтобы обезопасить торговлю для России, а не «щелкнуть кому-то по носу», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

«Газпром» направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях. В компании сообщили, что в полной мере соблюдают требования российского законодательства. Песков подтвердил, что переход с 1 апреля на оплату за газ в рублях не означает мгновенного отключения от поставок.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях.

Маргарита Головатенко