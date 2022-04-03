Шольц попросил предоставить доступ международным организациям в город Буча Киевской области

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом. Его слова приводит «РИА Новости».

— Застреленные мирные граждане, среди них женщины, дети и пожилые в Буче, которая несколько дней назад контролировалась российскими военными. Я прошу, чтобы международные организации получили доступ в эти районы, — написал политик в Twitter.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Сегодня Министерство обороны РФ назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области Украины. За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, заявили в ведомстве. А окраины города, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.



Татьяна Леухина