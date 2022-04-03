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УНИКС обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

18:54, 03.04.2022
УНИКС обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

Казанский УНИКС обыграл пермскую «Парму» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 78:48.

Теперь казанцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 15 побед, 4 поражения. «Парма» идёт шестой — 9 побед, 7 поражений.

В минувшее воскресенье казанский УНИКС проиграл баскетбольному клубу «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 94:101 (22:28, 30:19, 10:18, 23:20, 9:16).

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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