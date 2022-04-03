В ФРГ анонсировали санкции против финансового рынка России

Еще один, пятый по счету пакет санкций против России может включать в себя и персональные меры, и ограничения против финансового рынка РФ. Новые ограничительные меры введут уже на следующей неделе, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Он также допустил, что санкции затронут технологическую продукцию. По его мнению, Германия «существенно продвинулась вперед» в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей, пишет ТАСС.

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На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар». В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Они договорились, что переход на оплату российского газа в рублях дополнительно обсудят немецкие и российские эксперты.



Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт также заявила, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на поставки газа из России.

Татьяна Леухина