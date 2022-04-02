Кудерметова в паре с Мертенс вышла в финал теннисного турнира WTA в Майами

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макналли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Майами.

Кудерметова и Мертенс одержали победу со счетом 6:4, 3:6, 10:2. В финале они сыграют против россиянки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд, передает ТАСС.

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Несколько дней назад Кудерметова в дуэте с Мертенс обыграла Алисию Росольску из Польши и представительницу Новой Зеландии Эрин Рутлиф. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 11:9.

Также в марте Кудерметова обыграла американку Шелби Роджерс в матче третьего круга WTA. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу уроженки столицы Татарстана.

Диана Жиленкова