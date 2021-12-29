Татарстан попал в список пилотных регионов, где в 2022-м появятся зарядные станции для электромобилей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Правительство России утвердило перечень пилотных территорий и дорог, где появятся первые зарядные станции для электромобилей и электробусов. В список попал Татарстан. В республике их планируют установить на первом этапе уже в следующем году.

Зарядные станции для электротранспорта внедряются по «дорожной карте» по развитию производства и использования электрического транспорта, которую утвердило правительство страны. Пилотный эксперимент планируется реализовать до 2024 года.

Кроме Татарстана в списке Нижегородская, Московская, Ленинградская, Сахалинская области, Краснодарский край, Крым, Севастополь и федеральная трасса М-4 «Дон». Там зарядные станции появятся уже в 2022-м.

В 2023 году, на втором этапе, инфраструктура для электротранспорта появится и в других регионах. В списке Москва, Санкт-Петербург, Чувашия, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Владимирская, Калининградская, Липецкая, Ростовская и Тульская области, говорится в распоряжении правительства.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Согласно «дорожной карте», в России к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспорта достигнет 10%. К этому времени власти страны намерены запустить как минимум 72 тысячи зарядных станций.

Отметим, что в Татарстане уже есть зарядные станции для электромобилей и электробусов. Одна из них открылась в Казани в сентябре на муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова.

Татьяна Демина