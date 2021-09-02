30 минут постоянного тока: на парковке перед КГЭУ открылась зарядная станция для электромобилей

19:37, 02.09.2021 34
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани на плоскостной муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова, перед главным входом в КГЭУ,  открылась зарядная станция для электромобилей. Станцию разработали и произвели в Татарстане, она является универсальной и позволяет заряжать электромобили как переменным, так и постоянным током. Общая мощность составляет 82 кВт. Станция укомплектована тремя разъемами, которые обеспечивают одновременный заряд до трех электромобилей. Зарядить электромобили мощностью около 30 кВт постоянным током можно за 30 минут.


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