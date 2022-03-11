Татарстану выделят более 262 миллионов рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта
Татарстан получит 262,2 миллиона рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Эти средства республике выделяют из федерального бюджета, следует из распоряжения правительства РФ.
Всего в 2022 году на расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электротранспорта на федеральных трассах направят 1,37 миллиарда рублей. Кроме Татарстана средства получат Крым, Сахалин, Ленинградская и Нижегородская область и регионы, через которые проходит одна из наиболее загруженных трасс М-4 «Дон», сообщили в правительстве России.
Субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электромобилей на федеральных трассах кабмин намерен в течение 3 лет.
Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ предусматривает, что к 2030 году в стране необходимо создать сеть из 29 тысяч быстрых электрозарядных станций. Заряжать аккумулятор до 80% они должны не более чем за 20—30 минут.
Правительство России утвердило перечень пилотных территорий и дорог, где появятся первые зарядные станции для электромобилей и электробусов, в конце 2021 года. В Татарстане, который попал в этот список, их планируют установить на первом этапе уже в 2022 году.
Отметим, что в Татарстане уже есть зарядные станции для электромобилей и электробусов. Одна из них открылась в Казани в сентябре на муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова.
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