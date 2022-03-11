Татарстану выделят более 262 миллионов рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан получит 262,2 миллиона рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Эти средства республике выделяют из федерального бюджета, следует из распоряжения правительства РФ.

Всего в 2022 году на расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электротранспорта на федеральных трассах направят 1,37 миллиарда рублей. Кроме Татарстана средства получат Крым, Сахалин, Ленинградская и Нижегородская область и регионы, через которые проходит одна из наиболее загруженных трасс М-4 «Дон», сообщили в правительстве России.

Субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электромобилей на федеральных трассах кабмин намерен в течение 3 лет.

Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ предусматривает, что к 2030 году в стране необходимо создать сеть из 29 тысяч быстрых электрозарядных станций. Заряжать аккумулятор до 80% они должны не более чем за 20—30 минут.

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство России утвердило перечень пилотных территорий и дорог, где появятся первые зарядные станции для электромобилей и электробусов, в конце 2021 года. В Татарстане, который попал в этот список, их планируют установить на первом этапе уже в 2022 году.

Отметим, что в Татарстане уже есть зарядные станции для электромобилей и электробусов. Одна из них открылась в Казани в сентябре на муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова.



Татьяна Демина