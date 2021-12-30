Первый серийный электромобиль может появиться в России до 2023 года

Первый серийный электромобиль в России может появиться в ближайший год или два, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК.



По его словам, до 2030 года в России планируют произвести 730 тысяч электромобилей. 10% от общего годового выпуска, то есть 217 авто, будут на электробатарее.

Мантуров напомнил, что со следующего года для легковых электромобилей российского производства заработает новая мера поддержки. По льготному кредитованию можно будет получить скидку в 25%, но она не должна превышать 625 тысяч рублей.

До этого глава Минпромторга говорил, что министерство изучает возможность заключения специнвестконтрактов (СПИК) для производства легкового электромобиля КАМАЗа и электрической модели компакт-класса «Автотора».

Фото: pixabay.com

Ранее правительство России утвердило перечень пилотных территорий и дорог, где появятся первые зарядные станции для электромобилей и электробусов. В список попал Татарстан. В республике их планируют установить на первом этапе уже в следующем году.

Маргарита Головатенко