В Казани завершилась тестовая эксплуатация электробуса — за три месяца он перевез 38522 жителя Казани

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Завершилась тестовая эксплуатация электробуса на базе троллейбусного депо №2 МУП «Метроэлектротранс». В течение трех месяцев машина возила жителей Казани по троллейбусному маршруту №3 «Академика Глушко — Речной порт». За это время она перевезла 38522 казанца, сообщает телеграм-канал предприятия.

За это время транспортное средство продемонстрировало все свои достоинства: электробус не зависел от контактной сети, заряжался в течение 20 минут на конечной станции. Кроме того, машина требует техобслуживания в два раза реже, чем троллейбус, и имеет больший срок эксплуатации.



На данный момент МУП «Метроэлектротранс» готовится к возможной эксплуатации данного вида транспорта в Казани. В подготовку входит обучение водителей, размещение быстрых зарядок и организация маршрутной сети.

Электробусы появились в Казани в июле этого года. Каждый из них рассчитан на 80 пассажиров и содержит 25 посадочных мест. Авто оборудовано цифровой приборной панелью, системой климат-контроля и видеонаблюдения.



Диана Жиленкова