100 водителей в Казани пройдут переобучение для управления электробусами

В Казани 100 водителей пройдут программу переобучения для управления электробусами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, программа для переобучения водителей в рамках подготовки к эксплуатации 50 единиц нового электрического транспорта уже была утверждена. Также в Казани в 2021 году был сделан масштабный ремонт подвижного состава электротранспорта и протестирован электробус.

Также Абдулхаков рассказал, что за 2021 год 60,3 млн пассажиров воспользовались электрическим транспортом в столице Татарстана. Это составило 29,1% от общего объема перевозок по городу. В сравнении с 2020 годом пассажиропоток увеличился на 18%.

Фото: kamaz.ru

В декабре 2021 года мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что мэрия города намерена приобрести 50 электробусов у КАМАЗа для работы на городских маршрутах. Подобные электробусы тогда закупала только Москва. В Казани электробус начали тестировать в июле 2021 года.

Дарья Акимова