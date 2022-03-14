Главное за выходные: пятый президент Армении вступил в должность, круглосуточное строительство М-12
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей зав выходные на утро понедельника, 14 марта:
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что российско-украинские переговоры состоятся сегодня, 14 марта. В частности, будут подведены предварительные итоги. По его словам, созданные в рамках переговоров рабочие группы функционируют на постоянной основе. Подоляк отметил, что обсуждение продолжается нон-стоп в формате видеоконференций. Ранее проведение российско-украинских переговоров анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Ваагн Хачатурян принес присягу и вступил в должность президента Армении. Вступая в должность президента республики, он поклялся быть верным конституции Армении, а при осуществлении своих полномочий руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины. При этом японский премьер не привел сведений о сути упомянутых им реформ.
- Американская электронная платежная система PayPal объявила, что с 18 марта все электронные кошельки россиян будут заблокированы. В связи с этим компания призвала владельцев кошельков вывести остаток средств со своих счетов до указанной даты, чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания. В настоящее время функция вывода средств сохраняется.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что скоростную трассу М-12 Москва — Казань могут начать строить в круглосуточном режиме. По словам Хуснуллина, он проводит совещания с целью ускорить строительство. Он считает, что инфляция — риск для стройки, так как чем медленнее она идет, тем дороже придется за нее платить.
- Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий считает, что команда может лишиться более чем двух легионеров. Он отметил, что уход игроков из команды — «новая реальность», с которой сталкивается не только «Рубин». Тренер считает, что это «коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ».
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание выяснить обстоятельства массового убийства украинскими военными мирных жителей на территории Луганской народной республики (ЛНР). По данным СК, подразделения Народной милиции ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружили места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. По информации милиции, отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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