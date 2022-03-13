Премьер Японии выступил за реформу СБ ООН в связи с действиями России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины.



При этом японский премьер не привел сути упомянутых им реформ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

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Недавно министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, которую будет запрещено экспортировать в Россию из-за ситуации на Украине.

Маргарита Головатенко