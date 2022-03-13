Бастрыкин поручил расследовать массовое убийство мирных жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание выяснить обстоятельства массового убийства украинскими военными мирных жителей на территории Луганской Народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, подразделения Народной милиции ЛНР в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружили места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. По информации милиции, отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита.

Глава Следкома поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных для привлечения их к ответственности.

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела больницы в городе Волновахи, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. По данным СК, украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. До этого ВСУ вели огонь по бойцам ДНР из здания и двора этой больницы.



Дарья Акимова