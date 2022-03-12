С 18 марта PayPal заблокирует электронные кошельки россиян
Американская электронная платежная система PayPal объявила, что с 18 марта все электронные кошельки россиян будут заблокированы. Об этом сообщает ТАСС.
В связи с этим компания призвала владельцев кошельков вывести остаток средств со своих счетов до указанной даты, чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания. В настоящее время функция вывода средств сохраняется.
PayPal также принесла извинения за доставленные неудобства. Отмечается также, что при необходимости добавления банковского счета для вывода средств необходимо следовать инструкциям в справочном центре.
5 марта PayPal объявила о том, что прекращает работу в России. Это связано с ситуацией на Украине.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым