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С 18 марта PayPal заблокирует электронные кошельки россиян

21:24, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
С 18 марта PayPal заблокирует электронные кошельки россиян
Фото: wikipedia.org

Американская электронная платежная система PayPal объявила, что с 18 марта все электронные кошельки россиян будут заблокированы. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим компания призвала владельцев кошельков вывести остаток средств со своих счетов до указанной даты, чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания. В настоящее время функция вывода средств сохраняется.

PayPal также принесла извинения за доставленные неудобства. Отмечается также, что при необходимости добавления банковского счета для вывода средств необходимо следовать инструкциям в справочном центре.

Фото: pixabay.com

5 марта PayPal объявила о том, что прекращает работу в России. Это связано с ситуацией на Украине.

Дарья Акимова
ЭкономикаФинансы

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