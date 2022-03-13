Советник главы офиса Зеленского подтвердил проведение переговоров с российской делегацией 14 марта

Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

Российско-украинские переговоры состоятся завтра, 14 марта. В частности, будут подведены предварительные итоги, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, созданные в рамках переговоров рабочие группы функционируют на постоянной основе. Подоляк отметил, что обсуждение продолжается нон-стоп в формате видеоконференций, передает «РИА Новости».

— Большой круг вопросов требует постоянного внимания, — пояснил он.

Ранее проведение российско-украинских переговоров анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о значительном продвижении в переговорах между РФ и Украиной по сравнению с началом процесса.



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Диана Жиленкова