Строительство трассы М-12 Москва — Казань могут перевести в круглосуточный режим

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что скоростную трассу М-12 Москва-Казань могут начать строить в круглосуточном режиме. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Хуснуллина, он проводит совещания с целью ускорить строительство. Он считает, что инфляция — риск для стройки, так как чем медленнее она идет, тем дороже придется за нее платить.

Длина автотрассы М-12 составит более 800 километров. Она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Ее строительство планируют завершить в 2024 году. Новая дорога включена в глобальный государственный проект «Европа — Западный Китай».

Фото: realnoevremya.ru

Также Хуснуллин сообщил, что сроки строительства автодороги не будут сдвинуты из-за проблем с иностранной техникой. Ее доля составляет только около 7%.

Дарья Акимова