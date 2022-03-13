Ваагн Хачатурян вступил в должность президента Армении

Ваагн Хачатурян принес присягу и вступил в должность президента Армении, сообщает ТАСС.

«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», — поклялся Хачатурян.

Слова клятвы он произносил, положив руку на специальный экземпляр конституции Армении и Евангелие VII века «Вехамор Аветаран».



Полномочия президента Армении Армена Саркисяна были официально прекращены после обнародования спикером парламента соответствующего протокола. Саркисян подал в отставку 23 января. В качестве основной причины он назвал отсутствие должных полномочий.

Маргарита Головатенко