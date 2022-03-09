Главное за выходные: Татарстан обеспечен продуктами, доступность бесконтактной оплаты
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро среды, 9 марта:
- В Татарстане по поручению президента республики Рустама Минниханова создали две комиссии — первая курирует продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они будут еженедельно мониторить цены в магазинах, а не ежемесячно, как раньше. Минниханов поручил обеспечить в достаточном объеме наличие продуктов питания, пользующихся высоким спросом, например сахара и муки. Он отметил, что работа по этому вопросу уже началась. Президент РТ заверил, что государство продолжит в полном объеме оказывать меры поддержки. Он отметил, что Татарстан обеспечивает себя продуктами первой необходимости. Также в Татарстане нет проблем с производством бытовой техники. В республике в штатном режиме работает производитель техники Haier. На контроле находится лекарственное обеспечение. Вопросы ценообразования находятся на постоянном мониторинге Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
- Число прибывших в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины приблизилось к 200 тысячам. Границу России, по состоянию на 8 марта, пересекли уже 197,9 тысячи человек. Из них более 173 тысяч прибыли из ДНР и ЛНР с 18 февраля, когда власти республик объявили об эвакуации.
- Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершились 7 марта. Председатель комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что Россия ждет скорого продолжения переговоров с Украиной. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались. РФ надеялась подписать хотя бы протокол, но сделать этого не удалось.
- С 10 марта сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard. Все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений.
- Карты Visa и Mastercard, у которых истек срок действия, банки автоматически перевыпустят на базе платежной системы «Мир». Для данной процедуры клиенту не нужно приходить в банк. Как отметили в Национальной системе платежных карт, на территории РФ операции по картам Visa и Mastercard проводятся в обычном режиме. По истечении срока действия карты выпустивший ее банк проведет плановый перевыпуск.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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