Мединский: ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

Фото: посольство России в Белоруссии

Ожидания России от сегодняшний переговоров с Украиной не оправдались. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

В ходе встречи РФ надеялась подписать с Украиной хотя бы протокол, но ничего этого сделать не удалось. По словам Мединского, Россия поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах. Он выразил надежду, что они заработают во вторник, 8 марта, пишет ТАСС.

Глава российской делегации заверил, что переговоры будут продолжены.

Член украинской делегации, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк по итогам переговоров заявил, что пока что они не принесли результатов, но во время диалога появились позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров. Он заверил, что интенсивные консультации по вопросам урегулирования, включая прекращение огня, продолжатся.

Татьяна Леухина