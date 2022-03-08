Число прибывших в Россию из Донбасса и Украины приблизилось к 200 тысячам человек

Фото: Максим Платонов

Число прибывших в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а еще Украины приблизилось к 200 тысячам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Границу России, по состоянию на 8 марта, пересекли уже 197,9 тысяч человек. Из них более 173 тысяч прибыли из ДНР и ЛНР с 18 февраля, когда власти республик объявили об эвакуации.

Как отметил собеседник агентства, примерно 24 тысячи граждан России, Украины и других государств пересекли границу через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма. Среди прибывших в Россию почти 50 тысяч детей.

Пункты временного размещения для эвакуированных в РФ продолжают свою работу, их деятельность организована в 25 регионах. Сейчас в 268 ПВР по всей России находятся более 18 тысяч человек, половина из которых — дети.

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании беженцам бесплатной медицинской помощи. Прибывшие в Россию граждане ДНР, ЛНР и Украины могут рассчитывать на вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Еще беженцам будут оказывать специализированную помощь, включая высокотехнологичную, если она является неотложной.

В Татарстане тоже продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Несколько фур отправили в Ростовскую область. «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи 2 марта. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко