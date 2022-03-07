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Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной продвигаются и продолжатся в ближайшее время

21:29, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной продвигаются и продолжатся в ближайшее время
Фото: посольство России в Белоруссии

Россия ждет скорого продолжения переговоров с Украиной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

Переговоры будут непростыми. Но они серьезно продвигаются и продолжатся в самые кратчайшие сроки, передает ТАСС.

РФ рассчитывает, что следующие попытки эвакуации мирных граждан на Украине будут успешными, добавил он.

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от сегодняшних переговоров с Украиной не оправдались. РФ надеялась подписать хотя бы протокол, но сделать этого не удалось. Отдельно Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Он также заверил, что контакты продолжатся.

Татьяна Леухина
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