Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной продвигаются и продолжатся в ближайшее время
Россия ждет скорого продолжения переговоров с Украиной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.
Переговоры будут непростыми. Но они серьезно продвигаются и продолжатся в самые кратчайшие сроки, передает ТАСС.
РФ рассчитывает, что следующие попытки эвакуации мирных граждан на Украине будут успешными, добавил он.
Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от сегодняшних переговоров с Украиной не оправдались. РФ надеялась подписать хотя бы протокол, но сделать этого не удалось. Отдельно Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Он также заверил, что контакты продолжатся.
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