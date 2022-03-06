Новости общества

14:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

По истечении срока действия карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе системы «Мир»

12:24, 06.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
По истечении срока действия карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе системы «Мир»
Фото: pixabay.com

Карты Visa и Mastercard, у которых истек срок действия, банки автоматически перевыпустят на базе платежной системы «Мир». Для данной процедуры клиенту не нужно приходить в банк.

Как отметили в Национальной системе платежных карт, на территории РФ операции по картам Visa и Mastercard проводятся в обычном режиме. По истечении срока действия карты выпустивший ее банк проведет плановый перевыпуск, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

О приостановке работы в России компании Visa и Mastercard объявили накануне. Например, выпущенные в РФ карты Visa не будут работать за рубежом, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также