По истечении срока действия карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе системы «Мир»

Карты Visa и Mastercard, у которых истек срок действия, банки автоматически перевыпустят на базе платежной системы «Мир». Для данной процедуры клиенту не нужно приходить в банк.

Как отметили в Национальной системе платежных карт, на территории РФ операции по картам Visa и Mastercard проводятся в обычном режиме. По истечении срока действия карты выпустивший ее банк проведет плановый перевыпуск, передает ТАСС.

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О приостановке работы в России компании Visa и Mastercard объявили накануне. Например, выпущенные в РФ карты Visa не будут работать за рубежом, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ.

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Диана Жиленкова