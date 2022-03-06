По истечении срока действия карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе системы «Мир»
Карты Visa и Mastercard, у которых истек срок действия, банки автоматически перевыпустят на базе платежной системы «Мир». Для данной процедуры клиенту не нужно приходить в банк.
Как отметили в Национальной системе платежных карт, на территории РФ операции по картам Visa и Mastercard проводятся в обычном режиме. По истечении срока действия карты выпустивший ее банк проведет плановый перевыпуск, передает ТАСС.
О приостановке работы в России компании Visa и Mastercard объявили накануне. Например, выпущенные в РФ карты Visa не будут работать за рубежом, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в РФ.
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