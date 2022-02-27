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Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

10:13, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной
Фото: Максим Платонов

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия выражает готовность начать переговоры в Гомеле, Москва ждет украинцев, сообщает «РИА Новости».

В делегацию России на переговоры с украинцами в Белоруссии вошли представители МИД, Минобороны и других российских ведомств, включая администрацию президента.

25 февраля президент России Владимир Путин в свете ожидавшихся переговоров приказал приостановить продвижение группировки российских вооруженных сил на Украине. Однако украинская сторона отказалась от проведения переговоров. 26 февраля из-за отсутствия переговоров движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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