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Мединский: переговоры России и Украины ожидаются в 12 часов

10:34, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Мединский: переговоры России и Украины ожидаются в 12 часов
Фото: pixabay.com

Переговоры России с Украиной ожидаются в 12 часов, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Российская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельскую область вечером в воскресенье, 27 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика — время приезда переносилось несколько раз. Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут через час. Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров», — сказал руководитель российской делегации.

Сегодня утром стало известно, что делегация Украины въехала на территорию Белоруссии и направляется к месту переговоров.

Вчера Воскресенский рассказал, что украинская делегация еще не доехала до места переговоров с российской. Было известно, что место встречи изменили по требованию Украины.

Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной — так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Сам Зеленский заявил, что несильно верит в результат встречи с делегацией РФ.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
Общество

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комментарии

  • Анонимно 28 фев
    Почему именно Мединский поехал на встречу с Зеленским? Потому, что заказчик должен общатсья с контрагентом.
    Мединский, министр культуры РФ с 21 мая 2012 года по 21 января 2020.
    Зеленский, комик до 2019 года. Его проекты в России.
    «Рассмеши комика. Российская версия» («Россия-1»)
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    «Голубой огонек-2014» («Россия-1») — гость программы
    Фильмы: «Ржевский против Наполеона», «8 первых свиданий», «Любовь в большом городе», «8 новых свиданий»).
    Что сказал Мединский Зеленскому (голосом Джигарханяна-Горбатого):
    «Вова, Вова, открой! Ну, отзовись, где ты? Ты что, в прятки решил со мной сыграть? Да? Володенька, открой. Волк позорный! Я же тебе кадык выгрызу! Володя, открой! Я ведь тебя зубами загрызу. Слышишь, Володенька?»
    © Джаудат Абдуллин
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