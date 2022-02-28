Мединский: переговоры России и Украины ожидаются в 12 часов

Переговоры России с Украиной ожидаются в 12 часов, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.



Российская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельскую область вечером в воскресенье, 27 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика — время приезда переносилось несколько раз. Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут через час. Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров», — сказал руководитель российской делегации.

Сегодня утром стало известно, что делегация Украины въехала на территорию Белоруссии и направляется к месту переговоров.

Вчера Воскресенский рассказал, что украинская делегация еще не доехала до места переговоров с российской. Было известно, что место встречи изменили по требованию Украины.

Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной — так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.



Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Сам Зеленский заявил, что несильно верит в результат встречи с делегацией РФ.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко