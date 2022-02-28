«РИА Новости»: украинская делегация прибыла к месту переговоров
Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельскую область, передает корреспондент «РИА Новости».
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что переговоры России с Украиной ожидаются в 12 часов.
В состав украинской делегации вошли:
- министр обороны Резников;
- замглавы МИД Точицкий;
- советник главы офиса президента Подоляк;
- глава фракции «Слуга народа» Арахамия;
- депутат Умеров;
- первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Костин.
Сегодня утром стало известно, что делегация Украины въехала на территорию Белоруссии и направляется к месту переговоров.
Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной — так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.
Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Сам Зеленский заявил, что несильно верит в результат встречи с делегацией РФ.
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