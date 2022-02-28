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«РИА Новости»: украинская делегация прибыла к месту переговоров

11:33, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
«РИА Новости»: украинская делегация прибыла к месту переговоров
Фото: pixabay.com

Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельскую область, передает корреспондент «РИА Новости».

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что переговоры России с Украиной ожидаются в 12 часов.

В состав украинской делегации вошли:

  • министр обороны Резников;
  • замглавы МИД Точицкий;
  • советник главы офиса президента Подоляк;
  • глава фракции «Слуга народа» Арахамия;
  • депутат Умеров;
  • первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Костин.

    Сегодня утром стало известно, что делегация Украины въехала на территорию Белоруссии и направляется к месту переговоров.

    Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной — так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

    Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Сам Зеленский заявил, что несильно верит в результат встречи с делегацией РФ.

    «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

    Маргарита Головатенко
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