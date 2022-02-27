Истекло время, объявленное делегацией России для ожидания переговоров с Украиной в Гомеле

Фото: Максим Платонов

Истекло время, которое было объявлено делегацией России для ожидания переговоров с Украиной в Гомеле. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Сегодня российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. В состав вошли представители МИД, Минобороны и других российских ведомств, в том числе администрация президента.



Глава делегации Владимир Мединский сообщил, что представители РФ будут ожидать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени.



Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинская сторона сама предложила Гомель как место переговоров с Россией. По его словам, Киев предупрежден о том, что военная операция на Украине на период переговоров в Белоруссии приостанавливаться не будет.



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Диана Жиленкова