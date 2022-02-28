«РИА Новости»: делегация Украины въехала на территорию Белоруссии

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Делегация Украины въехала на территорию Белоруссии и направляется к месту переговоров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на близкого к организации переговоров белорусского политолога Юрия Воскресенского.



Он сообщил агентству, что начало переговоров может задержаться в связи с тем, что украинская делегация будет после дороги и может захотеть выспаться.

Вчера Воскресенский рассказал, что украинская делегация еще не доехала до места переговоров с российской. Было известно, что место встречи изменили по требованию Украины.

Вчера российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной — так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали подтверждения от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.



Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Сам Зеленский заявил, что несильно верит в результат встречи с делегацией РФ.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко