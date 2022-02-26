Песков: украинская сторона отказалась от переговоров

Вчера президент России Владимир Путин в свете ожидавшихся переговоров приказал приостановить продвижение группировки российских вооруженных сил на Украине. Однако украинская сторона отказалась от проведения переговоров.

26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось из-за отсутствия переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Вчера президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращение призвал Путина сесть за стол переговоров. Песков сообщал, что в Кремле обратили внимание на заявление Украины и считают его позитивным. Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия готова к переговорам в тот момент, как только ВСУ сложат оружие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После этого стало известно, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Из Киева сообщили, что предлагают провести встречу в Варшаве. Ближе к концу дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе сообщила, что Украина отказалась от переговоров с Россией. По ее словам, Киев предложил перенести этот вопрос на завтра.



Ночью пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов к переговорам с Москвой, он принял приглашение Путина. Представитель украинского лидера отмечал, что стороны проводят консультации о месте и времени проведения переговоров.

Военная операция в Донбассе началась 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Все новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина