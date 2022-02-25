В Кремле отреагировали на заявление Киева о переговорах с Россией

В Кремле обратили внимание на заявление Киева о готовности переговоров с Москвой о нейтральном статусе. Его предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва считает заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины позитивным.

— Это новое заявление. Мы обратили на него внимание, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения заметил, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется. «Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — отметил он.

Сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести с Москвой переговоры о нейтральном статусе. Но при этом украинская сторона должна получить и гарантии безопасности.

Татьяна Леухина