Захарова: Украина отказалась от переговоров с Россией

Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Киев предложил перенести этот вопрос на завтра, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru (архив)

Ранее Захарова заявила, что контакты с украинским руководством будут бесполезны без демилитаризации и денацификации. По ее словам, властям Украины нужно понять, хотят ли они переговоров с РФ.

Вчера Россия получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам с Украиной на высоком уровне. А глава украинского государства Владимир Зеленский выразил готовность к ним.



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Диана Жиленкова